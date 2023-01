Von Zug mitgeschleift: Schaffner rettet Fahrgast das Leben

Ein älterer Mann entging dem sicheren Tod, nachdem er eingeklemmt wurde und fast auf die Gleise gestürzt wäre.

Der Rentner wurde von einem geistesgegenwärtigen Bahnmitarbeiter gerettet, nachdem er im Bahnhof Purnia Junction im ostindischen Bundesstaat Bihar unbedacht in einen fahrenden Zug gestiegen war.

Auf dem Filmmaterial ist zu sehen, wie er auf den Bahnsteig stürmt und versucht, auf den Waggon zu springen, der den Bahnhof bereits verlassen hatte. Die Mitreisenden sahen schockiert zu, wie er das Gleichgewicht verlor und über den Bahnsteig geschleift wurde, wobei er Gefahr lief, unter den Zug auf die Gleise zu stürzen.

Doch gerade noch rechtzeitig eilte ein Schaffner in der Nähe herbei und zog ihn in Sicherheit, bevor der Zug zum Stehen kam. Die staatliche indische Eisenbahn teilte das Video im Internet und twitterte in Hindi: "Ein aufmerksamer RPF-Jaune rettete einen Passagier, der beim Einsteigen in einen fahrenden Zug in Purnia in Bihar verunglückte. Bitte versuchen Sie nicht, einen fahrenden Zug zu besteigen.