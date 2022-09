Eine im achten Monat schwangere Frau wurde am Tag vor ihrer Babyparty erschossen, während sie im Auto neben ihrem Freund saß.

Jennifer Hernandez, 20, und ihr Freund verließen eine Tankstelle am Airtex Drive und Ella Boulevard in Houston, Texas, und wurden an einer Kreuzung angehalten, als ein weißes Fahrzeug hinter ihnen auftauchte.

Ein Verdächtiger in der weißen Limousine mit getönten Scheiben und einem Nummernschild aus Papier feuerte am Freitagabend mehrere Schüsse auf das Paar ab. Hernandez und ihr ungeborenes Kind, ein Junge, wurden in einem nahe gelegenen Krankenhaus für tot erklärt, wie KTRK berichtet. Sie stand einen Monat vor der Entbindung, und ihre Babyparty war für den nächsten Tag geplant.

Wir sind absolut erschüttert über Jennifers Tod", heißt es auf einer GoFundMe-Seite für Hernandez. Nana war eine wunderbare Tochter, eine wunderbare Schwester und wäre eine wunderbare Mutter gewesen.

Ihr 17-jähriger Freund wurde zweimal angeschossen, überlebte aber.