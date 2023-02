Während Erdbeben geboren: Verwaistes Kind wird von Tante und Onkel adoptiert

Ein Kleinkind, das während des verheerenden Erdbebens in der Türkei und Syrien geboren wurde, wurde am Samstag mit seiner Tante und seinem Onkel wiedervereint, nachdem seine Eltern und Geschwister bei der Katastrophe ums Leben gekommen waren.

Aufnahmen, die nach dem Beben in den sozialen Medien kursierten, zeigten einen Retter, der mit einem winzigen, staubbedeckten Baby einen Trümmerhügel hinunterkletterte. Das Neugeborene wurde später als das Kind von Abdallah und Afraa Mleihan identifiziert, die bei dem Erdbeben zusammen mit ihren anderen Kindern in der von Rebellen gehaltenen Stadt Jandaris in der syrischen Provinz Aleppo ums Leben kamen.

Am Samstag holten ihre Tante väterlicherseits, Hala, und ihr angeheirateter Onkel, Khalil Al-Sawadi, schließlich ihre Nichte ab, die sie nach ihrer verstorbenen Mutter Afraa nannten.

"Dieses Mädchen bedeutet uns so viel, denn außer diesem Baby ist niemand mehr von ihrer Familie übrig. Sie wird eine Erinnerung für mich, für ihre Tante und für alle unsere Verwandten im Dorf ihrer Mutter und ihres Vaters sein", sagte Sawadi gegenüber Reuters.