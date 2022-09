Die älteste Tätowiererin der Welt denkt nicht daran aufzuhören. Hunderte Menschen stehen bei ihr an, um noch ein Tattoo von ihr zu bekommen.



Whang-od Oggay von den Philippinen ist 105 Jahre alt und die einzige verbliebene traditionelle Kalinga-Tätowiererin. Und sie zeigt keinerlei Anzeichen, aufzuhören. Für ihre Arbeit braucht sie einen Bambusstock, einen Dorn des Pomelobaums, Wasser und Kohle.

Im traditionellen Stil müssen dauerhafte Tätowierungen von Hand gestochen werden - mit einem Gebräu aus Kiefernruß und Wasser. Mit dem Bambusstock klopft Whang-od den mit Tinte beladenen Dorn vorsichtig tief in die Haut.

Whang-od wohnt in Buscalan, einem Bergdorf in der Provinz Kalinge mit 742 Einwohnern. Touristen nehmen regelmäßig die 15-stündige Reise auf sich, um sie zu sehen. Die Anzahl der Touristen in der Provinz ist von etwa 30.000 im Jahr 2010 auf fast 170.000 im Jahr 2016 gestiegen, wobei die meisten Menschen kommen, um Whang-od zu sehen.

Um die Möglichkeit zu bekommen von der 105-Jährigen gestochen zu werden, müssen die Anreisenden eine Nummer ziehen und lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Andere entscheiden sich dafür, sich von einer ihrer Nichten tätowieren zu lassen, die begonnen haben, die Tradition fortzuführen.