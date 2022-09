Es war für viele Fans eine Enttäuschung. Musik-Superstar "The Weeknd" musste nach dem Versagen seiner Stimme ein Konzert frühzeitig beenden.

The Weeknd hat sein Konzert im Sofi-Stadion in LA nach nur drei Songs abrupt beendet, nachdem er offenbar mitten in der Show seine Stimme verloren hatte. 'Es tut mir so leid. Ich liebe euch so sehr", sagte der Sänger an einer Stelle zu den 70.000 Fans im Stadion. Außerdem versprach er den Fans eine Rückerstattung, bevor er die Bühne verließ.

"Ich weiß nicht, was gerade passiert ist... aber ich habe gerade meine Stimme verloren", sagte er zu den Zuschauern im ausverkauften Stadion. "Das bringt mich um, ich will die Show nicht abbrechen, aber ich kann euch nicht das Konzert geben, das ich euch jetzt geben will. Ich werde dafür sorgen, dass es allen gut geht - ihr werdet euer Geld zurückbekommen - ich werde bald eine Show für euch machen."

Später sagte der Sänger, seiner Stimme gehe es wieder besser: ""Der Arzt sagt, dass meine Stimme in Ordnung ist und ich mich ausruhen kann, um die Show zu spielen, auf die meine Fans in TORONTO warten. Das LA-Datum wird bald ausgearbeitet. Vielen Dank für all die Liebe und das Verständnis, das mir entgegengebracht wurde. Ich liebe euch alle so sehr... XO"