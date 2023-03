Wegen eines Fotos: Rebel Wilson darf nicht mehr nach Disneyland!

Rebel Wilson wird aus Disneyland verbannt, weil sie angeblich ein Foto auf der exklusivsten Toilette des Parks geschossen hat.

"Ich habe ein Foto in einer geheimen Toilette in Disneyland gemacht, was illegal ist ... und ich wurde offiziell für 30 Tage gesperrt", erzählte Wilson kürzlich in einem Interview mit Hasan Minhaj in der Daily Show.

Sie fügte hinzu, dass Disney zumindest so freundlich war, ihr die Wahl zu lassen, für welche 30 Tage das Verbot in Kraft treten sollte. "Sie riefen mich an und sagten: 'Rebel, an welchen 30 Tagen willst du nicht nach Disneyland kommen, weil du einen Film drehst oder so?'" Wilson sagte zu Disney: "Juni war in Ordnung."

Obwohl Wilson nicht genau sagte, wo das fragliche Foto aufgenommen wurde, sprangen die Fans schnell auf die sozialen Medien auf und wiesen darauf hin, dass es wahrscheinlich in den ultra-exklusiven Speiselokalen aufgenommen wurde, die den Mitgliedern des geheimnisvollen Club 33 zur Verfügung stehen.