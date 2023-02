Wegen Klimaerwärmung: Pilzinfektionen auf dem Vormarsch

Gefährliche Pilzinfektionen sind auf dem Vormarsch, und immer mehr Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass wärmere Temperaturen ein Grund dafür sein könnten.

Die durchschnittliche Temperatur des menschlichen Körpers von 37 Grad Celsius war lange Zeit zu heiß für die meisten Pilze, um zu gedeihen, sagen Spezialisten für Infektionskrankheiten.

Da die Temperaturen jedoch weltweit gestiegen sind, könnten sich einige Pilze an eine größere Hitzebelastung anpassen, auch an die Bedingungen im menschlichen Körper, so die Forscher.

Der Klimawandel könnte auch die Voraussetzungen dafür schaffen, dass einige krankheitsverursachende Pilze ihr geografisches Verbreitungsgebiet ausweiten, so die Forschung. Spannender Fun-Fact: Die Studie wurde just zu der Zeit veröffentlicht, als die Serie "Last of Us" in aller Munde ist. In der Serie sind Infizierte von Cordyceps-Pilzen befallen.