Wegen Salmonellen: Lidl-USA muss Adventskalender zurückrufen

Lidl US ruft Adventskalender zurück, weil die mit Sahne gefüllte Schokolade im Inneren Salmonellen enthalten könnte

Bei Routineuntersuchungen der Produkte wurden Salmonellen nachgewiesen, so Lidl. Der Organismus kann bei jungen, gebrechlichen oder älteren Menschen sowie bei Personen mit geschwächtem Immunsystem schwere und manchmal tödliche Infektionen verursachen. Gesunde Menschen, die mit Salmonellen infiziert sind, können Fieber, Durchfall, Erbrechen und andere Symptome bekommen.

Der Adventskalender der Marke Favorina wurden in den Lidl-Filialen zwischen dem 5. Oktober und dem 5. Dezember verkauft, so Lidl US in einer Mitteilung. Lidl betreibt in den USA mehr als 12.000 Filialen.