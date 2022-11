Wegen zu'heißen' Fotos: OnlyFans-Model darf nicht mehr in Kirche

Holly Jane, 39, verdient satte 32.000 Euro im Monat auf OnlyFans.

Eine mormonische Mutter, deren Doppellebenn als OnlyFans-Model enthüllt wurde, ist aus ihrer Kirche verbannt worden. Obwohl es ihr nicht erlaubt ist, Alkohol zu trinken und Sex außerhalb der Ehe zu haben, glaubt Holly, dass sie "nichts Falsches" tut. Aufgeflogen ist das "Hobby" erst, als sie von einem Nachbarn "verraten" wurde.

© Jam Press/@therealhollyj

Der Priester will die freizügige Frau nun loswerden und aus der Stadt verbannen. "Er hat mir Dutzende von Nachrichten hinterlassen und ruft mich so oft an, dass ich die Einstellungen an meinem Telefon ändern musste. In der Kirche achte ich darauf, dass ich pünktlich zum Beginn des Gottesdienstes eintreffe und mich danach nicht lange aufhalte - ich gehe direkt nach Hause. Aber er ist auch einmal zu mir nach Hause gekommen und hat mir gesagt, ich solle sofort mit dem aufhören, was ich tue, und ich habe ihm gesagt, er solle verschwinden."

© Jam Press/@therealhollyj

"Ich weiß, dass er mir ein Ultimatum stellen will. Ich werde schikaniert." Die 39-Jährige fürchtet sich vor den Konsequenzen innerhalb der Gemeinschaft, möchte aber aufgrund des guten Einkommens nicht als OnlyFans-Model aufhören.

© Jam Press/@therealhollyj

Sie fügte hinzu: "Viele Mormonen haben eine Eltern-Kind-Beziehung zur Kirche. Alle fühlen sich verpflichtet, das zu tun, was ihnen gesagt wird, und stellen es nicht in Frage. Der Bischof ist die einzige Autoritätsperson in unserer Kirche. Es gibt ein Gremium, das über ihm steht und die Mitglieder berät."