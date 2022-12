Weil Mutter Porno-Starlett ist: Sohn wird nicht zu Geburtstagsfeiern eingeladen

Eine Pornodarstellerin hat sich darüber geäußert, dass ihr Sohn von anderen Kindern in der Schule wegen ihrer Pornokarriere anders behandelt wird.

Pornhub-Darstellerin und OnlyFans-Model Darcy Diamond gab einen Einblick in ihre Karriere und ihr Privatleben. Die 32-Jährige erklärte, dass sie ziemlich offen über ihre Karriere spricht, aber nicht mit anderen Müttern darüber redet. Sie behauptet jedoch, dass ihr Sohn dennoch von ihrer Berufswahl betroffen ist, da er nicht so oft zu den Geburtstagsfeiern seiner Klassenkameraden eingeladen wird wie die anderen Kinder.

Der kanadische Pornostar erklärte: "Ich bin ziemlich offen, aber ich sage auch nichts, und ich glaube, dass er deshalb zwei Jahre lang eine wirklich harte Zeit in Washington DC hatte, weil die Mütter alle da saßen und ihn nicht zu Geburtstagsfeiern gehen ließen. Er ging in den zwei Jahren vielleicht zu zwei oder drei Geburtstagsfeiern. Er hat immer gesagt: 'Ich bin traurig, weil es eine Geburtstagsparty gab und ich nicht eingeladen war' und so weiter.

Sie behauptet jedoch, dass sie ihre Karriere nie vor ihrem Sohn versteckt hat, der alles darüber weiß. Sie fügte hinzu: "Ich bin so ehrlich und offen mit ihm über alles, er weiß, dass ich seit dem Tag seiner Geburt eine Entertainerin bin. Er weiß von den Pornos. Meine Großmutter und ich setzten uns mit ihm zusammen und sagten: 'Okay, Alex, wir müssen mit dir über einige Dinge reden, die nicht außerhalb der Familie besprochen werden sollten'.

Darcy erklärte auch, dass es für ihn wichtig war, es zu wissen, falls er zufällig auf eines ihrer Sexspielzeuge stoßen würde.