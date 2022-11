Wendy Night wird Bikerin und zeigt ihr neues Geschoss

Sexy Fotos von Michaela Wolf alias Wendy Night auf einem Motorrad kennen wir schon von früher. Doch neuerdings ist lässt sie sich vor ihrem eigenen Motorrad ablichten.

Nachdem die Entertainerin heuer beim ersten Antreten die Prüfung für den A-Schein bestanden hat, muss auch ein standesgemäßes Bike her. Wendy entschied sich für die Harley Davidson XG750R und verrät: „Nachdem ich bis jetzt die KTM 125 DUKE gefahren bin, ist es eine ziemliche Umstellung. Es ist eine schöne Herausforderung. Die ersten 5 Ausfahrten habe ich schon hinter mir und fühle mich auch auf der neuen Maschine richtig wohl.“

Der Harley Papst Ferdinand O. Fischer und sein Sohn und Nachfolger Johannes M. Fischer heißen Wendy Night mit dem päpstlichen Harley Segen in der weltweit größten Biker Community herzlich willkommen. Ursprünglich kennt man die umtriebige Wienerin eigentlich als sexy Burlesque-Tänzerin im Champagnerglas, die die Hüllen fallen lässt. Zuletzt war Night auch bei der Reality-Tv-Show "Forsthaus Rampensau" am Start. Auch Showeinlagen mit Burlesque Inhalt bietet die Künstlerin an. Das Repertoire geht vom "Burlesque im Champagner Glas" bis hin zur Einlage für Geburtstagsfeiern oder Jungessellenabschiede.