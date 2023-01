Wie in GTA: Irrer-Crash sorgt im Netz für Aufregung

Ein Crash bei einer offensichtlichen Verfolgungsjagd ließ die beiden Fahrzeuge total zerstört zurück. Die Bilder schockieren.

Ein Video zeigt eine Verfolgungsjagd eines Polizeiautos und eines mutmaßlichen flüchtenden Verdächtigen. Die beiden Fahrzeuge liefern sich auf einer US-Straße ein wildes Duell. Als die beiden Fahrzeuge dann direkt nebeneinander fahren, zieht das Polizeiauto plötzlich nach links und versucht den Flüchtenden zum Stoppen zu bringen.

Doch die Berührung hat für beide Fahrzeuge fatale Konsequenzen. Der Jeep dreht sich auf die Wiese, nimmt das Polizeiauto mit und überschlägt auch mehrere Male in der Wiese. Das Polizeiauto kann ebenfalls nicht mehr stoppen und wird durch das rotierende Auto ebenfalls in die Luft geschleudert. Beide Fahrzeuge kommen dann völlig demoliert in der Wiese zu stehen. Wie schwer die Unfallopfer verletzt sind, ist nicht bekannt.