Wissenschaftler empfangen Radiosignale aus neun Milliarden Lichtjahre entfernten Galaxie

Wissenschaftler haben ein Radiosignal aus einer Galaxie empfangen, die neun Milliarden Lichtjahre von der Erde entfernt ist.

In einer unglaublichen Entdeckung, die dazu führen könnte, dass Wissenschaftler mehr über die Anfänge des Universums erfahren, wurde das Signal durch eine einzigartige Wellenlänge entdeckt, die als "21-Zentimeter-Linie" oder "Wasserstofflinie" bekannt ist. Da sich der Wasserstoff im gesamten Universum ausbreitet, können Wissenschaftler auf diese Weise die Lage von Galaxien kartieren und identifizieren.

Wissenschaftler in Kanada und Indien haben das Signal einer "sternbildenden Galaxie" mit dem Namen "SDSSJ0826+5630" mit einem riesigen Teleskop in Indien aufgefangen. "Es entspricht einem Rückblick von 8,8 Milliarden Jahren", teilte der Autor und postdoktorale Kosmologe Arnab Chakraborty von der Fakultät für Physik der McGill University in einer Erklärung mit.

Es ist das erste Mal, dass ein Signal dieser Art aus einer so großen Entfernung entdeckt wurde. Die unglaubliche Entdeckung wurde letzte Woche in den Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Journal bekannt gegeben.