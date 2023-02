Wollte Katalysator stehlen: Frau überfährt Mann und tötet ihn

Eine Frau aus Kalifornien überfuhr und tötete versehentlich einen Mann, der angeblich versuchte, ihren Katalysator zu stehlen, so die Behörden.

Nach Angaben des National Insurance Crime Bureau ist der Diebstahl von Katalysatoren in den letzten Jahren um unglaubliche 1.200 Prozent gestiegen, da sie aus wertvollen und begehrten Metallen hergestellt werden. Nach Angaben des Los Angeles Sheriff's Department schlief die nicht identifizierte Frau, die den Mann versehentlich überfuhr und tötete, in ihrem Ford Excursion auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Palmdale.

Der namenlose Mann grabbelte unter den Geländewagen der Frau und begann, den Katalysator abzusägen, so die Behörden. In der Pressemitteilung heißt es weiter: "Das Opfer wachte durch das Geräusch auf, schaltete das Auto an, legte den Rückwärtsgang ein und spürte eine Beule, als ob sie etwas überfahren hätte."

Die Frau hielt daraufhin sofort ihr Auto an und wählte den Notruf, während der mutmaßliche Dieb unter dem Auto lag. Als die Beamten auf dem Parkplatz im 39000 Block der 10th Street West in Palmdale eintrafen, fanden sie den Ford teilweise rückwärts aus einer Parklücke herausgefahren und den Mann immer noch unter dem Auto.

Der überfahrene Mann wurde ins Antelope Valley Hospital gebracht wurde, wo er für tot erklärt wurde.