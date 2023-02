Wollte wie Jesus sein: Pastor stirbt nach 40 Tagen ohne Essen und Wasser

Ein Pastor ist gestorben, nachdem er versucht hatte, 40 Tage lang zu fasten, um Jesus Christus nachzueifern.

Francisco Barajah, der Gründer der evangelischen Kirche Santa Trindade, wollte die in der Bibel beschriebenen Taten Christi nachahmen, doch er starb in einem Krankenhaus in der Stadt Beira in Zimbabwe. Nach Angaben der BBC konnte der 39-Jährige nach 25 Tagen ohne Nahrung und Wasser nicht mehr stehen und wurde auf Drängen seiner Familie und seiner Anhänger ins Krankenhaus gebracht.

Dort wurde eine akute Anämie und ein Versagen der Verdauungsorgane diagnostiziert. Die Ärzte rehydrierten Barajah mit Seren und versuchten, ihm flüssige Nahrung zuzuführen, doch konnte er nicht mehr gerettet werden und starb am Mittwoch. Mitglieder der Kirche von Santa Trindade sagten, dass Barajah - der auch Französischlehrer war - regelmäßig fastete, aber nie über einen so langen Zeitraum.