Wollten Tieren Messer an die Füß binden: 2 Männer bei Hahnenkampfveranstaltung gestorben

Zwei Männer sind bei einer "extremen Hahnenkampfveranstaltung" in Indien verblutet, nachdem ein Mann versucht hatte, Messer an den Füßen eines Hahns anzubringen, darunter ein 20-Jähriger

Bei einer Hahnenkampf-Veranstaltung in Indien wurden Hühner mit Messern bewaffnet, doch der Tod von zwei Männern bei dem schrecklichen Vorfall während der Sankranti-Feierlichkeiten erregte die Aufmerksamkeit. Das Opfer Gande Suryapraksha Rao versuchte, einem Kampfhahn ein Messer an die Füße zu binden, als sich das Tier erschreckte, in die Luft flog und dem 42-Jährigen schwere Verletzungen zufügte.

Eine weitere Person, Padma Raju, 20, wurde bei dem schrecklichen Vorfall in Andhra Pradesh schwer verletzt und erlag auf dem Weg ins Krankenhaus den Wunden, die ihm der Hahn zugefügt hatte. Raju erlitt tiefe Schnittwunden an seinem linken Bein und seinem Körper und starb auf dem Weg in ein Krankenhaus in Nallajerla.

Trotz des Verbots der umstrittenen Hahnenkämpfe und verschiedener polizeilicher Maßnahmen werden diese Wettkämpfe in den südöstlichen Regionen Indiens häufig veranstaltet.

Ein Besucher sagte gegenüber The New Indian Express: "Hahnenkämpfe sind die größte Attraktion in Godavari und Teilen der Distrikte Krishna und Guntur während des dreitägigen Sankranti-Festes."