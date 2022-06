Wütendes Bison attackiert Familie in Yellowstone Park

Ein 34-jähriger Mann aus Colorado wurde von einem Bison attackiert, als er mit seiner Familie den Yellowstone-Nationalpark besuchte.

Der Mann war am Montag mit seiner Familie auf einer Promenade in der Nähe des Giant Geyser unterwegs, als ein Bisonbulle auf die Gruppe zustürmte, so der National Park Service in einer Mitteilung. Die Familie bemerkte das näherkommende Tier zwar, verließ das Gebiet aber nicht.

Der Bisonbulle attackierte schlussendlich die Familie und verletzte den Mann am Arm. Er wurde mit einem Krankenwagen in das Eastern Idaho Regional Medical Center gebracht. Es ist bereits die zweite Attacke einen Bisonbullen in diesem Jahr. Die Familie dürfte versehentlich in das Gebiet des Tieres eingedrungen sein. Daher sah das Tier die Familie wohl als Gefahr an.

Die Beamten des National Park Service warnen die Parkbesucher, sich von allen großen Tieren wie Bisons, Elchen, Hirschen, Elchen und Kojoten mehr als 25 Meter und von Bären und Wölfen mindestens 100 Meter fernzuhalten.

Der erste Bisonangriff in diesem Jahr betraf eine 25-jährige Frau aus Ohio, die von dem wütenden Tier drei Meter in die Luft geschleudert wurde.