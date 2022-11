Zeitreisende mit Handy bei Elvis Konzert entdeckt

Auf der Internetplattform "Reddit" scheint nun ein weiterer Beweis für eine Zeitreise gefunden worden zu sein. Videoaufnahmen von einem Elvis Presley Konzert zeigen eine Dame mit einem Smartphone in der Hand.

Genau am 26. Juni 1977 spielte der "King of Rock 'n' Roll“, Elvis Presley, sein letztes Konzert. Als die Kamera durch das Publikum schwenkt, sieht man eine Dame, die scheinbar ein Smartphone in der Hand hält und damit auf die Bühne filmt. 35 Jahre später sorgen diese Aufnahmen für wilde Spekulationen rundum eine Zeitreise.

Manche Internet-Nutzer argumentieren, dass umstehende Personen dem futuristischen Objekt wohl mehr Aufmerksamkeit schenken hätten müssen. Andere halten dagegen und meinen, Elvis Presley hätte sie so in den Bann gezogen, wodurch sie nicht darauf achteten. Einer meint, das mysteriöse Objekt in der Hand der Frau, bestimmten zu können. Laut ihm handelt es sich um eine Kodak 110 Kamera, welche tatsächlich eine gewisse Ähnlichkeit aufweist. Ob es sich nun um eine Zeitreise gehandelt hat oder es doch nur ein Fehlalarm war, wird sich wohl so schnell nicht herausstellen.