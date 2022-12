Zu knappes Outfit: OnlyFans-Model aus Nobel-Lokal geworfen

Onlyfans-Star Erika Helin wurde wegen ihres Outfits aus einem Restaurant geworfen. Den Umstand ihres Verweises versteht das junge Model nicht.

Erika Helin erzählt auf Instagram, dass sie wegen ihrer Kleidung aus einem Restaurant geworfen wurde. Auf ihrem Instagram-Accounts berichtet Erika Helin, dass sie wegen ihrer Kleidung aus einem Restaurant in Helsinki geworfen wurde. Helin schreibt, dass sie sich auf ein gut gelauntes Gespräch konzentrierte, als plötzlich ein Kellner kam, um sie abzuholen.

"Plötzlich kam der Kellner, um mich da rauszuholen, forderte mich auf zu gehen, begleitete mich aus der Bar, obwohl ich mich nicht wehrte, und kritisierte lautstark meine Kleidungswahl. Er sagte, es sei eine K24-Bar für Erwachsene, bezog sich auf mein Oberteil und sagte etwas darüber, dass er sich nicht mehr mit mir abgeben müsse, schreibt Helin.

"Natürlich hätte ich mir ein anderes Hemd aus der Garderobe holen können, wenn man mich darauf hingewiesen hätte - aber meiner Meinung nach ist es widersprüchlich, einen Kunden überhaupt hineinzulassen, wenn das Outfit nicht passt. Es bleibt ein Rätsel, warum er sich so aggressiv verhielt und persönlich werden wollte. Vielleicht bin ich zu sehr an die Bekleidungskultur in meinem anderen Land gewöhnt - dort ist es viel entspannter."