'Zu viel Sirup': Mörder im Todestrakt mit Henkersmahlzeit nicht zufrieden

Thomas Edwin Loden Jr. "aß alles, was er konnte" und beschwerte sich über "zu viel Sirup" bei seiner letzten Mahlzeit.

Der Mann wurde für die Vergewaltigung und den Mord an einem Teenager-Mädchen im Jahr 2000 hingerichtet. Thomas Edwin Loden Jr. saß seit über 20 Jahren in der Todeszelle und wurde schließlich am Mittwoch, den 14. Dezember, für die Vergewaltigung und den Mord an der 16-jährigen Leesa Marie Gray hingerichtet.

Der 58-jährige Mörder soll seine letzte Mahlzeit genossen haben. Er wollte so viel essen, dass ein Beamter des Mississippi State Penitentiary ihm sogar sein eigenes Essen überreichte. Doch während er die große Mahlzeit verschlang, beschwerte sich der Verbrecher über "zu viel Sirup", berichtet der Mirror. Er saß seit 2001 in der Todeszelle, nachdem er sich des Mordes, der Vergewaltigung und der vierfachen sexuellen Nötigung seines jugendlichen Opfers schuldig bekannt hatte.

Am Abend des 20. Juni 2000 traf Loden auf Gray, die mit einer Reifenpanne liegen geblieben war, und sprach sie an, um ihr seine Hilfe anzubieten. Loden, der ein Rekrutierer des Marine Corps war, sagte zu ihr: "Mach dir keine Sorgen. Ich bin ein Marine. Wir machen solche Sachen". Doch der Mörder wurde wütend, als der Teenager ihm angeblich sagte, dass sie niemals den Marines beitreten würde, und er befahl ihr, in seinen Van zu steigen. In einem grausamen Angriff vergewaltigte Loden Gray vier Stunden lang sexuell, bevor er sie erwürgte und erstickte.

Nachdem er sich 2001 schuldig bekannt hatte, sagte Loden, der als "sofort reumütig" bezeichnet wurde, bei seiner Verurteilung zu Grays Freunden und Familie: "Ich hoffe, Sie haben ein gewisses Gefühl für Gerechtigkeit, wenn Sie heute von hier weggehen."