Zu viele Tattoos: Mutter durfte nicht zum Krippenspiel der Tochter

Eine tätowierungssüchtige Mutter behauptete, sie sei "gezwungen" worden, das Krippenspiel ihres Kindes vom Fenster aus zu beobachten.

Melissa Sloan, 45, die in Wales lebt, wird wegen ihres alternativen Aussehens oft belächelt. Die zweifache Mutter verriet, dass ihre Pläne, am Weihnachtstag in den Pub zu gehen, durchkreuzt wurden, weil sie angeblich wegen ihrer extremen Tätowierungen ausgeschlossen worden war. Aber die Weihnachtszeit hört nicht auf, für Melissa schwierig zu werden - sie behauptet, dass sie gezwungen wurde, die Weihnachtsaufführung ihrer Kinder durch das Fenster der Schule zu beobachten.

© facebook/melissa.sloan.1614

In einem Interview mit dem Daily Star erzählte die verstoßene Mutter offen, dass Vorurteile auch in der "schönsten" Zeit des Jahres nicht ruhen. "Keine Weihnachtsfeiern und wenn ich in die Schule meines Kindes gehe, werde ich nicht eingeladen. Sie sagten einmal zu mir, ich solle in den Garten gehen und durch das Klassenfenster schauen, was sie mir sagten. Die Lehrer haben mir gesagt, dass ich das tun soll, deshalb gehe ich auch nicht zur Schulaufführung."

© Melissa Sloan

"Ich bin so eifersüchtig, weil ich dort nicht hingehen kann und auch nicht zum Weihnachtsfest, weil ich weiß, wie Lehrer und Eltern]mir gegenüber sind. Ich glaube nicht, dass ich mir um Weihnachten herum ein [Tattoo] stechen lassen werde, denn das ist unsere Zeit. Ich wäre egoistisch, wenn ich um Weihnachten herum eines hätte."