Das große Punsch-Ranking

Was war das beliebteste Heißgetränk des Jahres? Eine Analyse von META Communication International hat ein sehr überraschendes Ergebnis hervorgerufen. Am Kinderpunsch gibt es kein Vorbeikommen.

Kurz vor Weihnachten und somit dem Ende der Christkindlmärkte hat META, der Full-Service Anbieter für Medienbeobachtung und Medienanalyse, eine Analyse zur Präsenz von Heißgetränken in den sozialen Medien veröffentlicht. Nach zwei Jahren Corona-Pause bzw. eingeschränktem Betrieb starteten die Weihnachts- und Christkindlmärkte diese Saison wieder voll durch. Über 4.000 usergenerierte Beiträge zu allerlei wärmenden Getränken wurden auf Instagram, Facebook, Twitter und TikTok geteilt.

Für alle etwas dabei: Trendig, klassisch, ausgefallen

Bei den Überkategorien hat der traditionelle Punsch (54 Prozent) gegenüber dem Glühwein (41 Prozent) ganz klar gewonnen. Für Most- und Bierliebhaber lief das Ranking eher mickrig aus: mengenmäßig spielen die Beiträge zu Glühmost (4 Prozent) und Glühbier (1 Prozent) keine große Rolle.

Die Kreativität der Standbetreiber lief dieses Jahr auf Hochtouren: insgesamt kursierten auf Instagram & Co. über 40 verschiedene Punschsorten. Trendgetränke wie der Lillet-Punsch oder der Gin-Punsch waren dieses Jahr äußerst beliebt. Auf Platz 4 des Rankings platzierte sich der Aperol-Punsch, und verdrängt somit einen absoluten Klassiker - den Beerenpunsch. „Abseits der Ballungszentren findet man ausgefallene Kreationen wie Pistazie-Haselnuss und Chili-Kirsche selten. Hier punktet vor allem der altbewährte Orangenpunsch, was ihm den zweiten Platz einbringt“, erläutert META-Projektleiter Klemens Herzog. An einer Sorte gibt es jedoch, da wie dort, kein Vorbeikommen. Platz eins belegt der Kinderpunsch. Die Alternative für Kinder, Jugendliche und alle, die keinen Alkohol trinken dürfen oder wollen, darf nirgendwo fehlen.