Eskimo Eisneuheiten 2023

Der Frühling steht vor der Türe und mit ihm die Eskimo-Neuheiten 2023! Wir zeigen jetzt schon exklusiv vorab, welche neuen Köstlichkeiten dieses Jahr für gemeinsame Genussmomente sorgen.

Schön langsam geht es wieder los! Die Temperauren steigen, der Frühling steht vor der Tür und somit ist es bis zum Sommer auch nicht mehr weit. Die Sehnsucht nach Sommer, Sonne und Draußen ist groß, auf Wochen und Monate, in denen sich das Leben endlich wieder im Freien abspielt. Gemeinsam Spaß haben, ob auf der Terrasse zu Hause, bei der Fahrradtour, am Badesee oder im Freizeitpark. Was diese Glücksmomente im Sommer vollkommen macht, ist Eis.

Denn kaum etwas steht so sehr für einzigartige Momente des Genusses und der Lebensfreude wie Eis. Und kleine Auszeiten vom Alltag zwischendurch sind gerade in herausfordernden Zeiten besonders willkommen.

Eskimo eröffnet auch dieses Jahr mit vielen Köstlichkeiten die Eissaison und stellt bereits jetzt die neuen Eissorten vor, die den Sommer in Österreich 2023 versüßen werden – das Wichtigste im Kurzüberblick:

11/11 © Eskimo Pressestelle Österreich Magnum Double Sunlover verbindet Kokosnusseis mit Mango-Passionsfruchteis, umhüllt von fruchtiger Mango-Passionsfruchtsauce und ummantelt von knackiger, weißer Schokolade mit Kokosnussflocken. Inspiriert von tropischen Geschmackseinflüssen ist es der perfekte Begleiter für warme Sommertage. © Eskimo Pressestelle Österreich Der Magnum Double Sunlover Becher verstrudelt leckere Kokosnusseiscreme mit weißen Schokoladenstücken und Mango-Passionsfruchtsauce. Ein Mantel aus weißer Schokolade und ein Topping aus Mango- und Kokosnussstückchen vollendet die sommerliche Komposition. © Eskimo Pressestelle Österreich Magnum Double Starchaser ist cremiges Eis mit Popcorngeschmack verstrudelt mit Karamelleis, umhüllt von gesalzener Karamellsauce und in knackige Schokolade mit karamellisierten Maisstückchen getaucht. Mit einer Rezeptur, die an das Erlebnis von Eis im Kino angelehnt ist, steht Magnum Double Starchaser für urbane und lebendige Nächte. © Eskimo Pressestelle Österreich Der Magnum Double Starchaser Becher kombiniert Eiscreme mit Popcorngeschmack, vollmundige Toffee-Sauce und Milchschokoladenstücke. Abgerundet wird das Geschmackserlebnis durch eine Hülle aus knackiger Milchschokolade und einem Topping aus karamellisierten Maisstückchen © eskimo Wieder im Magnum Sortiment ist: Magnum Sandwich. Cremiges Vanilleeis umhüllt von knackiger Milchschokolade mit Mandelstückchen zwischen zwei schokoladigen Keksen. Der perfekte Magnum Snack für unterwegs © Eskimo Pressestelle Österreich Das neue Magnum Vegan Raspberry Swirl bietet neben Magnum Vegan Mandel und Magnum Vegan Classic nun auch eine fruchtige vegane Magnum-Variante. Fruchtiges Eis mit Himbeergeschmack, durchzogen mit Himbeersauce trifft auf knackige, vegane Schokolade. Auch Magnum Vegan Raspberry Swirl ist von der European Vegan Association zertifiziert. © Eskimo Pressestelle Österreich Die Cornetto Soft Range bekommt Zuwachs: Beim neuen Cornetto Soft Caramel & Hazelnut Flavour trifft super softes Karamelleis auf Eis mit Haselnussgeschmack - getoppt mit feiner Schokoladensauce und dunklen Schokoladenstückchen. Traumhaft softer und voller Eis-Genuss in der knusprigen Cornetto Waffel mit der ikonischen Kakaospitze. Auch in der Vorratspackung für zu Hause erhältlich. © Eskimo Pressestelle Österreich Wer liebt ihn nicht, den klassischen New York Cheesecake! Wir interpretieren das beliebte Dessert als Eis: eine Komposition aus löffelzartem Eis mit Frischkäse und cremigem Eis mit Kuchengeschmack, durchzogen von einer fruchtigen Erdbeersauce und verziert mit feinen Butterkeksstückchen. © Eskimo Pressestelle Österreich Ein cremig fruchtiger Genuss aus Eis mit Mascarpone, durchzogen von intensiver Waldfrucht-Sauce und bestreut mit köstlichen, gehackten Pistazienstückchen. Der Dessert-Traum für alle, die es gerne fruchtig-frisch mögen. © eskimo Dreierlei Wassereis, an der Spitze umhüllt von einer Glasur mit Keksstückchen. Individuell verpackt für den jeweiligen Lieblingssuperhelden. Captain America kommt in den Geschmacksrichtungen Himbeer, Heidelbeer und Ananas, Captain Marvel hingegen wird alle Kids mit Himbeer-, Heidelbeer- und Zitronengeschmack begeistern. © Eskimo Pressestelle Österreich Ein uuuunheimlich kunterbunter Schleckspaß mit einer überraschenden Kombination aus super sauer und süß. Das aufregend verdrehte Wassereis mit Zitronen-, Apfel- und Heidelbeergeschmack macht aber nicht nur beim Schlecken Spaß: Auf jeder Vorratspackung ist auch eine Monstervorlage zum Ausschneiden. Monstermäßig gut.

Magnum schickt heuer nicht nur „Double Sunlover“ und „Double Starchaser“ in den Genusshimmel, sorgt mit dem „Sandwich“ für den perfekten Eissnack unterwegs, sondern macht auch mit dem neuen „Magnum Vegan Raspberry Swirl“, der ersten fruchtigen veganen Magnum Variante, die Fans eines veganen Lebensstils glücklich. Gefrorene Helden - „Captain Marvel“ und „Captain America“ - und ein richtiges „Monstaahh“ sorgen bei den Kids für happy Gänsehaut. Perfekt zum Teilen und zum Genießen sind die beiden neuen fruchtigen Varianten von Cremissimo - „Strawberry Cheesecake“ und „Mascarpone Waldfrucht“. Auch Stanitzel-, Haselnuss- & Karamelleisfans kommen heuer besonders auf ihre Rechnung: Für sie gibt es das neue „Cornetto Soft Caramel & Hazelnut Flavour“.