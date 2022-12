12-Hauben-Aufmarsch in Stainz

Haubentreffen: Johann Schmuck und Harald Irka kochen zu Silvester und Neujahr gemeinsam auf.

Genussgipfel. Der erfolgreichste Haubenkoch Österreichs und der beste Koch der Steiermark machen zum Jahreswechsel gemeinsame Sache: In der Mühle in Stainz sorgen 8-Haubenkoch Johann Schmuck und sein Freund Harald Irka (4 Gault&Millau-Hauben) für ein kulinarisches Silvester-Highlight. Am 31. Dezember tischen die beiden gleich zwei Silvester-Dinner mit bis zu sieben Gängen auf - eines um 16.30 Uhr und das zweite um 20 Uhr. Schmuck: "Unsere Gäste dürfen sich auf ein wahres Feuerwerk an großen und kleinen Genüssen freuen." Selbst lange zum Feiern werden die beiden Spitzenköche nicht kommen: Mit einem Neujahrsbrunch starten Schmuck und Irka am 1. Jänner standesgemäß in das Jahr 2023.

© Johann Schmuck

Die Mühle, 8510 Stainz, Rathausplatz 2, Tickets und Infos: Tel. 06642382860, reservierung@ johann-schmuck.at