Diesen Ketchup-Trick bei McDonalds kannten Sie bestimmt noch nicht!

Klebrige Finger und keinen Platz für die Sauce: wer bei einem Fast Food Restaurant Pommes bestellt, kennt das Problem. Egal ob Ketchup, Mayonnaise oder Süß-Sauer Dip, meist werden die Saucen direkt über die Pommes geleert, oder noch schlimmer, auf eine Serviette gegeben. Bei Pommesliebhabern führt erstes dazu, dass die Sauce ungleichmäßig verteilt wird - meistens ist der obere Teil von der Sauce durchtränkt, während die untere Portion nichts davon abbekommt. Zweites führt widderrum dazu, dass die Serviette sich auflöst und der Dip einfach nicht so gut schmeckt. Und bei beiden Methoden lauern Ankleckungs-Gefahren. Pommes-Fans sind sich also einig: beide Methoden sind alles andere als optimal.

Nun kursiert auf Social Media ein Lifehack, was die Pommesverpackungen von McDonalds angehen. Denn, hinter der Verpackung steckt angeblich eine nützliche Funktion.

Was ist eigentlich der Sinn der Lasche an der Seite der Pommesverpackung? Einem Twitter-Account zufolge, ist sie als Ablage gedacht, um Ketchup und andere Saucen getrennt von den eigentlichen Pommes zu halten.

Did y’all know the flap on your fries box actually has a purpose? pic.twitter.com/abptKfFxSB