IN THE PARK: 25hours meets Markterei

Vom 9. bis 11. September lädt das Team des 25hours Hotel beim MuseumsQuartier und die MARKTEREI bereits zum siebten Mal zum kostenfreien IN THEPARK Fest im Weghuberpark mitten im 7. Wiener Bezirk ein.

Zwei Tage schlendern, schlemmen, genießen, einkaufen, Freunde treffen und auf der Picknick-Decke im Park sitzen: Zwischen 12 und 22 Uhr gibt es direkt vor dem 25hours Hotel regionale Produkte von den StandlerInnen der Markterei.

Kulinarische Vielfältigkeit

Dazu gehören frisches Gebäck und Mehlspeisen von MüllerGartner, Fisch, Wild und Honig vom Oberhof Lunz oder Bio Saucen und Pasten vom Genusskoarl. Die Food Trucks von Il Piatto Vienna, Wrapstars, Jacobo, Kimbodogs, the Burgery und Sazón offerieren ein vielfältiges kulinarisches Angebot von der mexikanischen Küche über leckere Sandwiches, Salate und Hot Dogs.

Nicht fehlen dürfen natürlich die hausgemachten Burger von Burger de Ville Wien und italienische Spezialitäten von RIBELLI Wien. Bestes Kaffeeerlebnis liefert das Espressomobil. Für Abkühlung sorgt hausgemachtes Eis von Zucchero. Und dazu gibt es ein Gläschen WienWein, Schlumberger Sekt und Stibitzer Cider. Oder darf es lieber selbst gebrannter Schnaps oder Likör von O’Donnell, ein frisch gepresster Obst-/Gemüsesaft von Tollo Obst oder ein erfrischendes Kombucha von Carpe Diem sein?

Stimmungsvolle Atmosphäre

Damit es auf der Picknick-Decke nicht langweilig wird, sorgen vielfältige Attraktionen für ausreichend Unterhaltung. Am Freitag nimmt das Urlich Drechsler Trio die Gäste auf eine musikalische Reise mit und am Samstag sorgt die IG Hop mit ihren Swingbands für die richtige Stimmung: Es darf im Park getanzt werden. Und wer danach noch immer nicht heimgehen möchte, kann beide Abende bei House und Disco am Dachboden des 25hours Hotels ausklingen lassen.

Sportlicher Sonntag

Am Sonntag, 11. September, steht dann alles im Zeichen des Sports. Von 10 bis 14 Uhr können unter professioneller Anleitung verschiedener Trainer im Weghuberpark alle Kalorien der Leckereien der Vortage wieder abtrainiert werden. Das breite Angebot von Ausdauersport bis Yoga spricht sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene, sowie Geist als auch Körper an. Am Dachboden geht es um 14h weiter mit der neuen Eventreihe KLUB SONNTAG, um das Wochenende perfekt ausklingen zu lassen.