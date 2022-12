× Neuer Burger - Hot-Spot in Wien

Love, Burger, Beer. Mahsa Danesh-Müllner in ihrem neuen Burger-Paradies "Paul und Anna".

Paul und Anna. Die Wiener Innenstadt hat seit kurzem mit Paul und Anna ein neues Burgerlokal. In der Johannesgasse 23, direkt im Herzen von Wien, will Mahsa Danesh-Müllner mit ausgefallenen Burger-Varianten punkten. Das weltweit beliebte Sandwich aus Bun, Toppings, Gemüse und wahlweise einem saftigem Fleisch-Patty oder einem plant-based Laberl hat seinen Siegeszug in die gehobenere Gastronomie längst angetreten.

© Instagram / Paul und Anna ×

Danesh-Müllner, die mit ihrer Familie bereits zwei andere Lokale in der gleichen Straße führt - den "Bettelstudent" sowie die "Taco Tante" -"teilt mit ihrem Mann Stefan die Liebe zu Burgern und Gastfreundschaft", und hat sich nun den lang ersehnten Wunsch nach einem eigene Burgerlokal erfüllt.

Paul und Anna

1010 Wien Johannesgasse 23

Tel.: +43 1 5124567

www.paulundanna.at

Mo-So 11.00 bis 24.00 Uhr.