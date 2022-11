Veganista goes "Vookie"

"Vookie"-Paradies: Wer Cookies liebt, sollte sich die vegane Variante nicht entgehen lassen!

Krümelmonster, aufgepasst! Veganista steht nicht nur für herrlich-ehrliches, veganes Eis - jetzt heben die beiden Gründerinnen Cecilia Havmöller und Susanna Paller vegane Cookies auf ein neues Level. Die handgemachten Newcomer "Vookies" (= Vegan Cookies) garantieren wahre Geschmacksexplosionen: Feinste Premium-Zutaten, kreativ-bunte Toppings und zart-schmelzende Füllungen -Naschkatze, was willst du mehr!

© Instagram / Veganista

Die veganen Cookies sind ab 4,90 Euro in ausgewählten Veganista-Filialen wie in der Taborstraße 15, 1020 Wien, in der Amerlingstraße 19,1060 Wien sowie in Hietzing, Lainzer Str. 3-5,1130 Wien erhältlich. Auch im Veganista Online-Shop können die köstlich-verrückten "Vookies" für puren Genuss zu Hause bestellt werden. veganista.at