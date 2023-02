Egal ob in der Handcreme, im Marzipan oder als puren Genuss. Sie tun und schmecken uns nicht nur gut, sondern gelten sogar als absolutes Super-Food! Die Rede ist natürlich von Mandeln. Passend zum heutigen Tag der Mandel haben wir alles über die kleinen Kerne für Sie zusammengefasst!

Mandeln können die Gesundheit und das Wohlbefinden nachhaltig positiv beeinflussen. Aber wussten Sie schon, dass sich der Genuss einer Handvoll Mandeln sich auch vorteilhaft auf das Abnehmen auswirken kann? Und wussten Sie, dass Mandeln eigentlich gar keine Nüsse sind?

Der Tag der Mandel wurde von dem US-amerikanische Almond Board of California (ABC) ins Leben gerufen. Klar, schließlich stammen fast 80 Prozent der weltweiten Mandelproduktion ja auch aus Kalifornien. Passend dazu haben wir für Sie die wichtigsten Informationen über das Super-Food zusammengefasst.

Mythos: Von Mandeln wird man dick

Klar, Mandeln sind eigentlich ganz schöne Kalorienbomben. 100 Gramm der Nüsse enthalten so viel Energie wie eine Tafel Schokolade. Trotzdem können Sie bei der Gewichtskontrolle helfen. Denn der hohe Nährwert trägt einerseits zur Sättigung bei, andererseits helfen die Mandeln, den Stoffwechsel in Balance zu bringen.

Das zeigt auch eine Studie. Das Ergebnis: Obwohl jede Mandelration rund 250 Kilokalorien hatte, nahmen die Studienteilnehmer nicht zu. Tatsächlich wirkten die Nüsse als Appetitzügler. Probanden berichteten, dass sie während ihrer Mandel-Zeit weniger Hunger und weniger Essensgelüste verspürten als sonst. Besonders, wenn die Mandeln als Zwischen-Snack verzehrt wurden.

Mandeln als idealer Zwischen-Snack:

Mandeln enthalten nicht nur Fett, sie haben auch wichtige Ballaststoffe und Eiweiß in sich, die als Sattmacher fungieren. Ohne speziell darauf hingewiesen worden zu sein, sparten die Studienteilnehmer die mit den Mandeln aufgenommenen Kalorien an anderer Stelle wieder ein.

Vitamin E, B2, Magnesium, Kalzium, Eisen und Eiweiß sind eine gute Nervennahrung.













































Mandeln als absolutes Super-Food:

Vor allem auch die reichlichen Mandel-Ballaststoffe bewirken Großes: Durch die wird das Wachstum probiotischer Bakterien im Darm unterstützt. So sorgen sie für ein gesundes Magen-Darm-Milieu und stärken zu dem die Abwehrkräfte.

Besonders interessant ist die ausgewogene Zusammensetzung an Mineralstoffen in Mandeln: Bereits eine Portion Mandeln am Tag deckt einen Großteil unseren Magnesium-, Calcium- und Vitamin-B-Bedarfs.

Ein täglicher Verzehr von ungefähr 50-60 Gramm ungeschälter Mandeln oder einigen Löffeln Mandelmus kann

- vor Diabetes schützen

-die Knochen stärken

-den Blutdruck senken

-den Cholesterinspiegel senken

-Übergewicht reduzieren

© Getty Images Skin



Mandeln sind Steinfrüchte?!

Obwohl Mandeln- im wahrsten Sinne- in aller Munde sind, zählen sie gar nicht zu Nüssen! Sie gehören, genauso wie auch Pistazien und Kokosnüsse, tatsächlich zu Steinfrüchten. Denn seine eigentliche Frucht ist nicht nur stark behaart, auch ist sein Fruchtfleisch ungenießbar. Sobald die Frucht reif ist, platzt das Fruchtfleisch auf und gibt einen verholzten Kern frei- das ist dann die Mandel! Eigentlich ist die Mandel also das essbare Nährfleisch eines Keimlings!

Spätestens jetzt werden mit Sicherheit viele die Schokoladensnacks durch Mandeln ersetzten. Und wer die Kerne gar nicht sehen kann, wird sich wohl vielleicht einmal an einem Mandel-Drink versuchen. Ganz egal in welcher Form, wir wünschen einen guten Appetit!