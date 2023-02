Demokratischer Genuss im Kelsen

Premiere für das Hohe Haus!

Vom Bistro bis zum Fine Dining – mit dem KELSEN gibt es erstmals ein Restaurant im neu renovierten Parlament, das für Abgeorndnete, Mitarbeiter und alle anderen Besucher zugänglich ist. Benannt ist das Restaurant nach Hans Kelsen, dem Schöpfer der österreichischen Bundesverfassung. Und weil die Demokratie Hunger hat, befinden sich im neu ausgebauten Dachgeschoß gleich vier verschiedene Lokale: Das Café Agora im Eingangsbereich, dazu die Cantina, das Bistro und das Kernstück, das Fine-Dining-Restaurant KELSEN, wo die Menüs zwischen 58 Euro (4 Gänge) und 98 (8 Gänge) liegen. Das Business-Menü zu Mittag schlägt für 2 Gänge mit 19 Euro zu Buche.

Heimische Vielfalt im Vordergrund

Der Gründer der Labstelle hat zusammen mit Christine Friedreich und Lorenz Reichel das Konzept erstellt.

Welche Philosophie steckt hinter der neu eröffneten Parlamentsgastronomie?

THOMAS HAHN: Es war eine Herausforderung, in dem historischen und denkmalgeschützten Gebäude eine moderne und vor allem funktionsfähige Gastronomie umzusetzen. Wir haben uns im Konzept an unsere fantastische heimische Nahrungsmittelvielfalt gehalten. Wir beziehen unsere Produkte aus ganz Österreich und natürlich stehen Nachhaltigkeit, Bio und Regionalität im Vordergrund. Zwei Grundsätze beschreiben unser konzeptionelles Denken vielleicht am besten: „Nose to Tail“ und „Leaf to Root“! Ja, wir kaufen Tiere im Ganzen und verarbeiten alles! Und danke jenen Wegbereitern, die mit ihrem Zugang diese Konzepte attraktiviert und vielleicht sogar erst ermöglicht haben.