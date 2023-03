„Mama Konstantina“: Filippou kocht jetzt auf

Das neue Lokal von Sternekoch Konstantin Filippou bietet Speisen in Rex-Gläsern und Private Dining am Kitchen Table an.

Sternekoch Konstantin Filippou hat lange an seinem „Herzensprojekt“ Mama Konstantina getüftelt. Am Montag hat der Grazer mit griechischen Wurzeln sein neues Restaurant eröffnet und einem ausgewählten Publikum vorgestellt. ÖSTERREICH Gastro-Insider Andrea Lautmann war bei der Eröffnung dabei.

Neues Juwel in Döbling

Das Lokal befindet sich in einem ehemaligen Reisebüro an der Döblinger Hauptstraße 17. Ab sofort kann man 30 hochwertige griechische Köstlichkeiten der Marke Mama Konstantina zum selbst Fertig-kochen nach Hause bestellen. Ganz Österreich wird beliefert: Die großteils -bio-zertifizierten Speisen kommen gekühlt in Rex-Gläsern via gurkerl nach Hause oder ins Büro. Vorgekocht und ready-to-eat, ohne Beilagen. Oder man holt sich die Portionen selbst ab. In den Gläsern steckt, was im Lokal künftig in der Küche gezaubert und auf Tellern landet.

Griechische Küche mit modernem Twist

Namensgeberin des Lokals ist eine Olivenbäuerin und Freundin aus Kalamata (Griechenland). Mit ihr hat Filippou griechische Küchenklassiker mit modernem Twist kuratiert. Sie „erinnern an Urlaub“. Vorspeisen und Hauptspeisen auf Fleisch- und Fischbasis mit viel Gemüse.

Private Dining am Kitchens Table

„Ab Ende März bieten wir montags und dienstags Private Dinings an“ verriet Filippou. Die Zutaten stammen aus Griechenland und Österreich. Unter anderem im Angebot: Mezedes (Vorspeisen), wie Hühnersuppe mit Ei und Zitrone, Chtipiti, eine würzige Schafkäsecreme, und Fáva, griechischer Hummus, u.v.m.

Andrea Lautmanns Fazit: Unfassbar köstlich. Eine Geschmacksexplosion im Mund, macht Lust, Sirtaki zu tanzen. Filippou ist es gelungen, mit jedem Bissen griechisches Lebensgefühl zu spüren.