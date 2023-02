Nobel-Italiener bietet Trüffel-Krapfen an

Ja, das haben Sie richtig gelesen. Am Faschingsdienstag kann man in der berühmten Pizzeria REGINA MARGHERITA in der Wiener-Innenstadt einen Pizza-Krapfen kosten. Das besondere daran? Es gibt auch Trüffel dazu!

Warum sollte man nicht die zwei besten Speisen der Welt mit einander verbinden? Genau das dachte sich auch die Gastro-Familie Barbaro, und setzt zum Fasching auf unterschiedliche Pizza-Krapfen Variationen, unter anderem auch auf einen Krapfen mit Trüffel-Topping.

Backwaren mit Twist

Passend zum Fasching präsentiert das Team rund um Barbaro´s Söhne Antonio und Luigi jun. verschiedenste Pizza-Krapfen, welche als Gag in einem Instagram-Online Voting ausgewählt wurden. Entschieden hat sich die Social Media Community tatsächlich für die Luxus-Version, „Krapfen-Pizza: Burrata & Tartufo“.

Luigi Barbaro: „Diese wird es in limitierter Stückzahl voraussichtlich am Faschingsdienstag, auf Wunsch unserer Instagram Community geben. Hier müssen wir unseren Vater noch kurz überreden aber an einem Tag in limitierter Stückzahl sollte schon klappen. Wir sind zwar ein italienischer Familienbetrieb mit Tradition, aber wir wollen auch immer neue Trends kreieren bzw. ausprobieren und sind deshalb immer offen für neue Produkte und Geschmacksrichtungen.“

Krapfen-Pizza: Burrata & Tartufo

So wird der Krapfen zubereitet: Ein köstlicher frischer Marillen Krapfen von einem guten Freund der Familie Barbaro, nämlich Herrn Kurt Mann, wird in die hälfte geschnitten und mit einer selbstimportierten süditalienischen Burratta gefüllt, danach in den 400 C Holzofen gesteckt und im Nachgang mit einer Amarena-Kirsch-Sauce, glacierten Mandeln und frische gehobelten schwarzem Cibus-Trüffel von Trüffel-Papst Luca Millifi verfeinert. Ein Krapfen kostet zwischen 9,90 und 13,90 Euro. Buon Appetito!