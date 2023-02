Empanadas sind sowohl in Spanien, als auch in Mittel- und Südamerika verbreitet.

Dauer: 2 h 15 min

Schwierigkeit: mittel

Portionen: 4

Zutaten

Für den Teig:

100 g Butter,

400 g Mehl

1 TL Salz,

1 Eigelb

150 ml lauwarme Milch

Mehl; zum Arbeiten

1 Eiweiß Eigelb; zum Bestreichen

Für die Füllung:

1 Zwiebel,

3 Knoblauchzehen

1-2 kleine Chilischoten, rot

3 EL Olivenöl

100 g Rinderfaschiertes

1 TL Paprikapulver, edelsüß

1 TL Kreuzkümmelpulver

150 ml Fleischfond

100 g Bohnen, schwarz; aus der Dose

100 g Bohnen, weiß; Dose, z.B. Cannellini

100 g Kidneybohnen; aus der Dose

50 g Dosenmais,

Salz Pfeffer, schwarz; aus der Mühle

80 g grob geriebener Cheddar

Für die Sauce:

2 Stängel Koriander

3 EL Mayonnaise,

100 g Joghurt

1 Limette; Saft

2 TL Olivenöl,

Salz, Pfeffer

Zubereitung

1. Die Butter kleinschneiden und mit Mehl, Salz und Eigelb in einer Schüssel mischen. Die Milch zugeben und alles zu einem glatten Teig verkneten. In Folie gewickelt ca. 1 Stunde in den Kühlschrank legen.

2. Für die Füllung die Zwiebel und den Knoblauch schälen und fein würfeln. Die Chilischoten waschen, putzen und fein hacken. Das Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und das Hackfleisch darin krümelig und gebräunt anbraten. Die Zwiebel, den Knoblauch und die Chili dazugeben. Mit Paprika und Kreuzkümmel würzen.

3. Mit dem Fond ablöschen und bei kleiner Flamme garen, bis die Flüssigkeit verkocht ist. In der Zwischenzeit alle Bohnen in einem Sieb abspülen, gut abtropfen lassen und 1/3 davon mit einem Stabmixer pürieren. Das Bohnenpüree mit dem Pfanneninhalt verrühren, die restlichen Bohnen und den abgetropften Mais dazugeben und die Füllung noch 1-2 Minuten köcheln lassen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken, dann auf Zimmertemperatur abkühlen lassen.

4. Backofen auf 180 °C Ober-und Unterhitze vorheizen. Backblech mit Backpapier belegen. Teig in 10 Stücke teilen, zu Kugeln formen und jeweils zu einem Kreis von ca. 13 cm Durchmesser ausrollen. Die Füllung mittig auf die Teigkreise verteilen, und jeweils etwas Cheddar darauf streuen, die Ränder mit verquirltem Eiweiß bestreichen und zu Halbkreisen zusammenfalten.

5. Die Ränder mit einer Gabel oder mit den Fingern gut andrücken und die Empanadas auf das Backblech legen. Das Eigelb mit etwas Wasser verquirlen, die Empanadas dünn damit bestreichen und im Ofen ca. 30 Minuten goldbraun backen. Auf ein Kuchengitter ziehen und auskühlen lassen.

6. Für die Sauce den Koriander waschen, trockenschütteln, die Blättchen abzupfen und grob hacken. Die Lauchzwiebel waschen, putzen und grob hacken. Mayonnaise, Joghurt, Koriander, Lauchzwiebel, Limettensaft, Öl, Salz und Pfeffer im Mixer fein pürieren.

7. Die Empanadas mit der Sauce servieren. Nach Belieben einen grünen Salat und Jalapenoringe dazu reichen.