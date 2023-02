Köstliche japanische Teigtaschen selber machen.

Dauer: 40 min

Schwierigkeit: mittel

Portionen: 4

Zutaten

1 Knoblauchzehe,

15 g Ingwer

2 Lauchzwiebeln,

100 g Shiitake

3 EL Sesamöl; zum Braten

200 g Hühnerbrustfilet

1 TL 5-Gewürze-Pulver

5 EL Sojasauce

200 g runde Wan-Tan-Blätter; ca. 24 Stück

1 Eiweiß,

2 EL Misopaste

2 EL Sesam,

3 EL Mirin

Zubereitung

1. Knoblauch und Ingwer abziehen und beides fein hacken. Die Lauchzwiebeln abbrausen, putzen und in feine Ringe schneiden. Die Pilze putzen und klein würfeln. Alles zusammen in einer Pfanne in 1 EL heißem Öl 2-3 Minuten anschwitzen. Aus der Pfanne nehmen und abkühlen lassen.

2. Das Hühnerbrustfilet abbrausen, trockentupfen und fein hacken. Unter das Gemüse mischen und mit 5-Gewürze-Pulver und 2 EL Sojasauce würzen.

3. Jeweils 1-2 TL der Füllung auf ein Teigblatt setzen, die Ränder mit Eiweiß bepinseln & mit kleinen Falten zu Halbmonden formen. Rand gut andrücken. In einer heißen Pfanne im übrigen Öl auf beiden Seiten goldbraun anbraten.

4. Mit etwas Wasser ablöschen, den Deckel auflegen und ca. 5 Minuten ziehen lassen. Flüssigkeit offen verdampfen lassen.

5. Misopaste mit der übrigen Sojasauce, 1 EL Sesam und dem Mirin verrühren.

6. Gyoza mit dem Dip in Schälchen servieren und mit restlichem Sesam bestreuen.