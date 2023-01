Udonnudeln mit knusprigem Tofu

Lust auf asiatische Küche?

Dauer: 40 min

Schwierigkeit: leicht

Portionen: 4

Zutaten

350 g Udon,

Salz

250 g Tofu,

2 Zwiebeln

1 rote Paprika,

1 rote Chilischote

2 EL Sesamöl

1 EL Sriracha-Sauce

2 EL Sojasauce, hell

1/2 Limette; Saft

1/2 TL Korianderpulver

1/2 Bund Thai-Basilikum

1 EL Sesam, schwarz

Zubereitung



1. Nudeln nach Packungsanweisung in Salzwasser garen, abgießen und abtropfen lassen. Den Tofu in ca. 1,5 cm große Würfel schneiden. Die Zwiebel abziehen und fein würfeln. Die Paprikaschote waschen, halbieren, das Kerngehäuse entfernen und in feine Streifen schneiden. Die Chilischote waschen und in feine Ringe schneiden.

2. Sesamöl in einer Pfanne erhitzen und die Tofuwürfel darin 3-4 Minuten knusprig anbraten. Paprika, Chili und die Nudeln ergänzen, ca. 2-3 Minuten mitbraten. Mit Sriracha-Sauce, Sojasauce, Limettensaft und Koriander würzen und mit Salz abschmecken. Das Thai-Basilikum waschen, trockenschütteln und die Blätter abzupfen.

3. Die Nudeln auf Tellern anrichten, das Basilikum darüber verteilen, mit Sesam bestreuen und servieren.