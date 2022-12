Pastinaken-Birnen-Suppe

Lustvoll schlemmen, aber ganz pflanzlich? Das geht auch zu Weihnachten einfacher, als man glaubt.

Der Koblenzer Topkoch Sladi Petkovic hat uns ein anregendes Rezept verraten.

Dauer: 40 Minuten

Schwierigkeitsgrad: einfach

Portionen: 6

Zutaten

Für die Suppe:

2 Stangen Lauch

700 g Pastinaken

2 reife Birnen, 2 EL Olivenöl

½ TL geriebene Muskatnuss

1 Messerspitze Cayennepfeffer

1 EL Ahornsirup oder

Süßungsmittel nach Wahl

frisch gemahlener Pfeffer

1 l Gemüsebrühe, Salz

2 EL Cashewmus

Zum Servieren:

1 Handvoll Petersilie,

grob gehackt

Olivenöl

Zubereitung

1. Den Lauch längs halbieren und zusammen mit den Pastinaken waschen. Beides in grobe Stücke schneiden. Die Birnen ebenfalls waschen, vierteln, entkernen und grob würfeln. Das Olivenöl in einem Topf auf niedriger Stufe erhitzen und den Lauch darin 3 Minuten anschwitzen. Pastinaken und Birnen dazugeben und alles 8 Minuten garen, dabei ab und zu umrühren.

2. Muskatnuss, Cayennepfeffer und Ahornsirup hinzugeben und das Gemüse mit etwas Salz und Pfeffer würzen. Dann Gemüsebrühe, 750 ml Wasser und Cashewmus hinzugeben und alles bei starker Hitze zum Kochen bringen. Die Hitze auf mittlere Stufe reduzieren und das Ganze 25 Minuten – oder bis die Pastinaken weich sind – köcheln lassen.

3. Den Topf vom Herd nehmen und den Inhalt mit einem Pürierstab mixen, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Die fertige Suppe in kleine Schalen füllen, mit Petersilie bestreuen und mit Olivenöl beträufelt servieren.