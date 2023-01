Speckknödel mit Zwiebeln &Sauerkraut

Das köstliche Gericht sorgt für Glücksgefühle am Gaumen

Dauer: 1 h 20 min

Schwierigkeit: einfach

Portionen: 4

Zutaten:

1 Zwiebel

1 EL Butterschmalz

800 g Sauerkraut

100 ml Weißwein

200 ml Fleischbrühe

1 TL Kümmel

Salz, Pfeffer; aus der Mühle

300 g Knödelbrot

250 ml Milch

150 g Räucherspeck

3 EL grob gehackte Petersilie

3 Eier Salz

Pfefferkörner, schwarz; aus der Mühle

Muskat

3 EL Semmelbrösel; oder nach Bedarf

2 Zwiebeln

1 EL Mehl

Pflanzenöl; zum Frittieren

2 Stängel Petersilie;

Blätter, für die Garnitur

Zubereitung

1. Für das Sauerkraut die Zwiebel abziehen, halbieren und in feine Streifen schneiden. In einem Topf im heißen Butterschmalz glasig anschwitzen. Das in einem Sieb abgebrauste und gut abgetropfte Sauerkraut untermischen. Mit dem Wein und der Brühe ablöschen und mit Kümmel würzen. Zugedeckt bei milder Hitze ca. 30 Minuten schmoren lassen. Zwischendurch umrühren und nach Bedarf Brühe ergänzen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

2. Das Knödelbrot in eine Schüssel geben. Die Milch aufkochen lassen und darübergießen. Den Speck klein würfeln und mit der Petersilie dazu streuen. Die Eier dazu schlagen, alles mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen und gut verkneten. Etwa 15 Minuten ruhen lassen, dann nochmal kurz kneten. Sollte der Teig zu weich oder zu fest sein, noch Brösel oder Milch zugeben. Dann mit angefeuchteten Händen 12 kleine Knödel formen, in simmerndes Salzwasser geben und ca. 15 Minuten gar ziehen, aber nicht kochen lassen.

3. Die Zwiebeln abziehen und in Ringe schneiden. Mit dem Mehl vermischen und portionsweise in heißem Öl (ca. 170 °C) goldbraun frittieren. Auf Küchenkrepp abtropfen lassen.

4. Die Knödel mit einer Schaumkelle aus dem Wasser nehmen und gut abtropfen lassen. Auf dem Sauerkraut anrichten und mit den Zwiebeln bestreuen. Mit Petersilie garniert servieren.