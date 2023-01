Wiener Schnitzel mit Erdäpfel-Gurkensalat

Der österreichische Klassiker.

Dauer: 1 h 05 min n

Schwierigkeit: einfach

Portionen: 4

Zutaten

Für den Erdäpfel-Gurken-Salat:

600 g Erdäpfel, vorwiegend festkochend

2 Zwiebeln

1/2 -1 Salatgurke

2 -3 Lauchzwiebeln

1/4 l heiße Brühe

4 - 6 EL Weißweinessig

Salz

1 Prise Zucker

1 EL Senf

2 -3 Stängel Dill

3 -4 EL Sonnenblumenöl

Für die Schnitzel:

2 -3 EL Mehl

2 Eier

Ca. 125 g Semmelbrösel

4 Kalbsschnitzel, à ca. 160 g (z. B. aus der Oberschale)

Salz, Pfeffer, aus der Mühle

3 -4 EL Frivissa

Zubereitung

1. Für den Salat die Erdäpfel mit der Schale in ca. 25 Minuten gar kochen, schälen, etwas abkühlen lassen und in Würfel schneiden. Die Zwiebeln schälen, würfeln und zu den Kartoffeln geben. Die Gurke schälen und in fingerlange Stifte schneiden, die Lauchzwiebeln in feine Ringe schneiden.

2. Für die Marinade die heiße Brühe mit Essig, Salz, Zucker, Senf und gezupftem Dill verrühren und über die Erdäpfel gießen. Dann das Öl darüber geben. Alles gut miteinander vermischen, bis die Marinade so gut wie aufgesogen ist. Jetzt die Gurke und Lauchzwiebeln untermischen. Den Salat bei Zimmertemperatur etwas durchziehen lassen.

3. Die Schnitzel mit dem Fleischklopfer klopfen. Eine Panierstraße aufstellen und die Schnitzel erst durchs Mehl, dann durchs Ei und letztendlich durch die Brösel ziehen.

4. Frivissa in einer Pfanne erhitzen und die Schnitzel schwimmend herausbacken. Auf Küchenpapier abtropfen lassen und mit Zitronenspalten und dem Salat servieren.