Buttermilch-Scones

Backen mit nur 3 Zutaten? Kaum zu glauben, aber es geht: Charmian Christie liefert den süßen Beweis!

Zubereitung

1. Das Mehl in eine große Schüssel geben. Die kalte Butter auf der groben Seite einer Vierkantreibe zügig darüberraspeln. Alles gleichmäßig vermengen.

2. Die Buttermilch über die Mehlmischung gießen und rühren, bis das Mehl die Milch weitgehend aufgesogen hat.

3. Den Schüsselinhalt auf eine bemehlte Arbeitsfl äche geben. Mit den Händen zu einem Teigrechteck von etwa 25 × 13 cm flach drücken. Von der Schmalseite her einmal zusammenfalten. Die Teigplatte etwas flach drücken, um 90 Grad drehen, erneut zusammenfalten und wieder flach drücken. Die beschriebene Schrittfolge insgesamt 5- bis 6-mal wiederholen. Zuletzt den Teig zu einer 2 cm dicken Platte flach drücken und in 12 Quadrate schneiden. Die Teigstücke in Abständen von etwa 3 cm auf das vorbereitete Blech legen.

4. Im vorgeheizten Ofen auf der mittleren Schiene 12–15 Min. backen, bis die Scones locker aufgegangen und goldgelb sind. Sofort servieren.

Sollten Sie keine Buttermilch im Haus haben, säuern Sie stattdessen einfach Milch wie folgt: In einen Messbecher 1 EL (15 ml) Branntweinessig geben. Bis zur 250-ml-Marke Milch in den Messbecher gießen. Umrühren und 5 Min. ruhen lassen.

Ganz frisch aus dem Ofen schmecken die Scones am allerbesten. Man kann sie aber auch backfertig vorbereiten. Dafür die zugeschnittenen Teigstücke auf einem mit Backpapier belegten Blech vorgefrieren. Anschließend in einen Gefrierbeutel mit Zipverschluss geben und bis zu 3 Monate einfrieren. Vor dem Backen auf einem mit Backpapier ausgelegten Blech bei Raumtemperatur antauen, während der Ofen auf 220° vorgeheizt wird. Schließlich die Scones in 15–20 Min. goldgelb backen.

Das 3 Zutaten Backbuch

101 verblüffend einfache Rezepte

GU Verlag/19,99 Euro