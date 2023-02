Crêpes-Säckchen gefüllt mit Hering und Kräuterbutter

Mit diesem Rezept wird der Heringsschmaus zum Augenschmaus!

Zubereitung

1. Für die Crêpes alle Zutaten in einer Schüssel verrühren. Den Teig ca. 20 Minuten ruhen lassen. Nacheinander in einer beschichteten Pfanne in heißem Butterschmalz 12 dünne kleine Fladen ausbacken, diese auf einem Teller auskühlen lassen. Den Backofen auf 160 °C Ober- und Unterhitze vorheizen.

2. Für die Kräuterbutter die Kräuter abbrausen, trockenschütteln und fein hacken. Die Butter und den Kren mit dem Handrührgerät cremig rühren, dann die gehackten Kräuter unterrühren. Die Kräuterbutter mit Salz und Pfeffer würzen und abschmecken. Die Filets in Stücke schneiden. Die Schnittlauchhalme waschen und einige Sekunden in kochendem Salzwasser blanchieren.

3. Die Crêpes mittig mit Kräuterbutter bestreichen und mit Filetstücken belegen, nach oben hin einschlagen, zu Säckchen zusammenfassen und mit den Schnittlauchhalmen zusammenbinden. Die Crêpes-Säckchen auf Tellern anrichten und servieren.