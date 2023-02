Ernährungswissenschaftlerin Doris Flury setzt auf eine ausgewogene pflanzliche Ernährung, die sich u.a. positiv auf Haare, Haut & Nägel auswirkt. In ihrem Buch "Eat Good Vegan Beauty Food" (Südwest Verlag, 22,70 Euro) verrät sie gesunde Rezepte, die einen strahlen lassen.

Zubereitung

1. Die Erbsen in kochendem Salzwasser in rund 2 Minuten bissfest garen. Abgießen und in eine Schüssel mit Eiswasser geben, so behalten sie ihre grüne Farbe. Alternativ die Erbsen bei Raumtemperatur auftauen lassen.

2. Den Knoblauch abziehen und grob hacken.

3. Die Erbsen in ein Sieb abgießen und abtropfen lassen. Mit Knoblauch, Olivenöl, Tahini, Limettensaft und Minzeblättern in den Mixer geben und fein pürieren.

In Erbsen stecken reichlich B-Vitamine wie z. B. Vitamin B3 sowie Vitamin C. Sie sollten nicht zu lange gekocht und nur bissfest gegart werden, so bleiben die Nährstofe erhalten und die Erbsen schmecken knackig und frisch.