Erdäpfel-Donuts

Rezept aus dem neuen Kochbuch von Starkoch Nelson Müller.



Zubereitung

1. Die Erdäpfel schälen, vierteln, mit Wasser gerade bedecken und salzen. Das Wasser zum Kochen bringen und die Erdäpfel mit Deckel 20 bis 30 Minuten garkochen.

2. Währenddessen die Butter mit einem Handmixer schaumig schlagen. Nach und nach die Eier zugeben.

3. Kartoffelstärke, Mehl und Backpulver durch ein feines Sieb auf die Butter-Ei-Masse geben. Mit Salz und Muskat würzen und mit einem Kochlöffel vermischen.

4. Die fertig gekochten Erdäpfel abgießen und auf der noch heißen Herdplatte ausdampfen lassen. Die Erdäpfel durch eine Presse in eine Schüssel drücken.

5. Beide Massen zügig verrühren und in den Spritzbeutel geben. Die Donutmasse in das Waffeleisen füllen und goldgelb ausbacken. Dazu passen Pesto und Gemüsesticks.

Wer kein Donut-Waffeleisen hat, kann aus dem Teig auch normale Waffeln backen oder in der Pfanne kleine Kuchen braten.