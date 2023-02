Lachs mit Zitronenrisotto

Ein köstliches Hauptspeisen Rezept.

Zubereitung

1. Lachs beidseitig pfeffern und salzen, mit Zitronensaft beträufeln und auf dem Varoma-Einlegeboden verteilen. Einlegeboden in den Varoma-Behälter einsetzen, Varoma verschließen und zur Seite stellen.

2. Parmesan in den Mixtopf geben, 10 Sek./Stufe 10 zerkleinern und umfüllen. Mixtopf spülen.

3. Knoblauch und Schalotten in den Mixtopf geben, 3 Sek./Stufe 5 zerkleinern und mit dem Spatel nach unten schieben.

4. 30 g Butter zugeben und 3 Min./100°C/ /Stufe 1 dünsten.

5. Reis zugeben und ohne Messbecher 3 Min./100°C/ /Stufe 1 dünsten.

6. Wein, Zitronenschale und 10 g Zitronensaft zugeben und ohne Messbecher 2 Min./100°C/ /Stufe 1 ablöschen.

7. Wasser, Gewürzpaste, Salz, Pfeffer und Zitronenthymian zugeben und mit dem Spatel einmal über den Mixtopfboden rühren, um den Reis zu lösen. Varoma aufsetzen und 14 Min./Varoma/ /Stufe 1 garen.

8. Varoma absetzen, 30 g Butter in den Mixtopf zugeben, mit dem Spatel einmal umrühren, Varoma wieder aufsetzen und 5 Min./Varoma/ /Stufe 1 fertig garen.

9. Varoma absetzen. Parmesan in den Mixtopf zugeben, mit dem Spatel unter das Risotto heben, ca 1 Minute quellen lassen und abschmecken. Zitronenrisotto auf 6 Teller verteilen, je ein Lachsstück daraufsetzen, mit Zitronenthymian garnieren und sofort servieren.