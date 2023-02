Leckere Apfelkrapfen

Zur Faschingszeit schmecken die Krapfen besonders gut! Da wird ein flaumiges Exemplar nach dem anderen wohlwollend genossen. Wenn es die Zeit erlaubt, lassen wir es uns alljährlich nicht nehmen, das Kult-Gebäck auch zu Hause zu backen.

Zubereitung

1. Die Butter mit dem Zucker, Salz und den Eiern in einer Schüssel mit dem Handrührgerät schaumig schlagen. Den Germ in der lauwarmen Milch auflösen. Zusammen mit dem Mehl und dem Topfen zur Eiermischung geben, Zitronenabrieb und -saft ergänzen und alles zu einem geschmeidigen Teig verkneten, der sich vom Schüsselrand löst. Bei Bedarf noch etwas Mehl oder Milch einarbeiten. Den Teig abgedeckt ca. 30 Minuten ruhen lassen.

2. Den Apfel waschen, schälen, vierteln, entkernen, klein würfeln und unter den Teig kneten. Diesen in 10–12 Portionen teilen, zu Kugeln formen und leicht flach drücken. Die Teiglinge nochmals ca. 30 Minuten mit einem Tuch bedeckt gehen lassen.

3. Das Öl auf ca. 175 °C erhitzen. Die Krapfen darin portionsweise goldbraun ausbacken, dabei einmal wenden. Mit dem Schaumlöffel herausheben, auf Küchenpapier kurz abtropfen lassen, noch heiß mit Kristallzucker bestreuen und servieren.