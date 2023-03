Ravioli mit Mozzarella, Basilikum und Parmesan

Italo-Rezept mit für Käse-Liebhaber:innnen.

Zubereitung

Für den Teig das Mehl auf die Arbeitsfläche häufeln und in die Mitte eine Mulde drücken. Die Eier, das Öl und das Salz hineingeben, mit einer Gabel verrühren und mit den Händen zu einem glatten Teig verkneten. Falls nötig, noch ein wenig kaltes Wasser oder Mehl zugeben. In Frischhaltefolie wickeln und ca. 30 Minuten ruhen lassen. Für die Käsefüllung den Ricotta mit dem Mozzarella, fein gehackter Knoblauchzehe, Bröseln, Pesto und Eigelb vermengen und mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen. Den Teig portionsweise mit einer Nudelmaschine ca. 2 mm dünn zu Nudelplatten ausrollen. Mit einem Teelöffel etwa haselnussgroße Portionen der Füllung mit etwas Abstand zueinander auf einer Nudelplatte verteilen. Das Eigelb mit 3–4 EL Wasser verquirlen und die Zwischenräume damit bepinseln. Mit einer zweiten Nudelplatte abdecken und jeweils zwischen der Füllung an die untere Nudelplatte andrücken. Mit einem gewellten Teigrädchen quadratische Ravioli ausschneiden und mit etwas Mehl bestauben. Fortfahren, bis alle Zutaten verbraucht sind. Alle Ravioli in reichlich siedendes Salzwasser gleiten lassen und in 4–5 Minuten gar ziehen lassen. Die Butter in einer großen Pfanne aufschäumen lassen und die abgetropften Ravioli darin schwenken. Salzen und pfeffern. In tiefen Tellern anrichten, mit Parmesan bestreuen und mit Basilikum garnieren.