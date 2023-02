Schokoladenkrapfen

Zur Faschingszeit schmecken die Krapfen besonders gut! Da wird ein flaumiges Exemplar nach dem anderen wohlwollend genossen. Wenn es die Zeit erlaubt, lassen wir es uns alljährlich nicht nehmen, das Kult-Gebäck auch zu Hause zu backen.

Zubereitung

1. Das Mehl in eine Schüssel sieben und in der Mitte eine Vertiefung bilden. Den Germ zerbröseln und mit 1 EL Zucker und der Hälfte der lauwarmen Milch hineingeben. Etwas Mehl vom Rand darüber stäuben und den Vorteig abgedeckt an einem warmen Ort ca. 15 Minuten ruhen lassen.

2. Dann mit restlichem Zucker, übriger Milch, Salz, Ei und Butter zu einem geschmeidigen Germteig verkneten, der nicht mehr am Schüsselrand klebt. Bei Bedarf etwas mehr Milch oder Mehl ergänzen. Zugedeckt erneut ca. 30–35 Minuten gehen lassen.

3. Zwei Backbleche mit Backpapier belegen. Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche kurz durchkneten und ca. 2 cm dick ausrollen. Mit einem Ausstecher ca. 12–15 Kreise (7–8 cm Durchmesser) ausstechen und auf die vorbereiteten Bleche setzen. Die Teiglinge zugedeckt nochmals ca. 15 Minuten gehen lassen.

4. In einem Topf reichlich Frivissa auf ca. 170 °C erhitzen und die Krapfen darin portionsweise goldbraun ausbacken. Jeweils in ca. 3 Minuten zugedeckt goldbraun ausbacken, wenden und offen in weiteren 2–3 Minuten fertig frittieren. Fertige Krapfen mit einem Schaumlöffel aus dem Topf heben, auf Küchenpapier abtropfen und auf einem Kuchengitter abkühlen lassen.

5. Für die Füllung 250 ml Milch in einem Topf erhitzen. Die Kuvertüre hacken und vorsichtig in der Milch unter Rühren auflösen. Restliche Milch mit dem Zucker, Eigelb und Puddingpulver glattrühren.

6. Unter kräftigem Rühren in die kochende Milch eingießen. Kurz unter Rühren aufkochen lassen, dann in eine Schüssel füllen und lauwarm abkühlen lassen. In einen Spritzbeutel mit 4–5 mm Lochtülle geben und die Krapfen damit füllen.

7. Für die Glasur die Schokolade hacken und in einer Metallschüssel zusammen mit dem Kokosfett über heißem Wasser schmelzen. Anschließend etwas temperieren und die Krapfen damit bepinseln. Etwa 1 Stunde ruhen lassen und servieren.