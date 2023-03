Schokoladenkuchen

Klassiker im Gourmet-Gewand!

Zubereitung

1. Backrohr auf 200°C vorheizen. Weizenmehl, Kakao und Backpulver vermischen.



2. Eier, Zucker und Erdnussöl glattrühren, ohne es aufzuschlagen. Beides miteinander vermischen und anschließend Crème Fraîche, Milch, Vanille und Salz unterheben. Zum Schluss die geschmolzene Bitter­kuvertüre einrühren.



3. Die in mit Butter und Mehl vorbereitete Gugelhupfform füllen, den Ofen auf 150°C herunter stellen und in der mittleren Schiene ca. 75 bis 80 Minuten backen. Die Guglhupfform auf ein Gitter stürzen und auskühlen lassen.



4. In der Zwischenzeit für die Ganache die Bitterkuvertüre fein hacken und in ein hohes Gefäß geben. Das Obers in einem Topf aufkochen lassen, über die Kuvertüre gießen und mit einem Stabmixer zu einer glänzenden Masse verarbeiten. Schließlich über den abgekühlten Kuchen gießen und mit Kakaobruch bestreuen.