Trüffelpralinen mit Haselnüssen

Backen mit nur 3 Zutaten? Kaum zu glauben, aber es geht: Charmian Christie liefert den süßen Beweis!

Zubereitung

1. In einer mittelgroßen Schüssel die gehackte Schokolade mit 75 g gemahlenen Haselnüssen vermengen.

2. Das Obers in einem kleinen Topf bei mittlerer Hitze erwärmen, bis sich am Rand Bläschen bilden. Das heiße Obers über die Schoko-Nuss-Mischung gießen und rühren, bis die Schokolade geschmolzen ist. Zugedeckt im Kühlschrank in etwa 1 Std. fest werden lassen.

3. Anschließend die Trüffelmasse mit einem Schnee­besen etwa 30 Sek. luftig aufschlagen. Auf keinen Fall zu lange schlagen, da sich die Masse sonst trennen könnte.

1 EL (15 ml) von der Masse abstechen, zu einer Kugel rollen und auf das vorbereitete Blech legen. Auf diese Weise insgesamt 36 Pralinen formen. Zum Festwerden die Pralinen auf dem Blech 30 Min. in den Kühlschrank stellen.

4. Restliche gemahlene Haselnüsse (225 g) auf einen großen Teller geben. Die Trüffelpralinen aus dem Kühlschrank nehmen und jede Praline zügig in den Nüssen wälzen, bis sie gleichmäßig überzogen sind. In einem luftdicht verschlossenen Behälter lassen sich die Pralinen im Kühlschrank bis zu 1 Woche aufbewahren.

Das 3 Zutaten Backbuch

101 verblüffend einfache Rezepte

GU Verlag/19,99 Euro