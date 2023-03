Weiße Paradeisersuppe

Rezept aus dem neuen Kochbuch von Starkoch Nelson Müller.

Zubereitung

1. Für das Risotto die Schalotte und das Gemüse putzen, schälen und fein würfeln. Den Schnittlauch fein schneiden. Die Schalottenwürfel in Butter anschwitzen, die Graupen zugeben und mit Weißwein und Fond ablöschen.

2. Die Graupen mit Salz und Pfeffer würzen und gar kochen, dabei gelegentlich umrühren und eventuell noch etwas Flüssigkeit zugeben.

3. Die Gemüsewürfel kurz mitgaren, den Parmesan unterrühren und das Risotto mit Schnittlauch und etwas geschlagenem Obers verfeinern.

4. Für die Piccata die Kohlrabi schälen und in 5 mm dicke Scheiben schneiden. Den Parmesan reiben. Die Kohlrabischeiben in Salzwasser blanchieren und abschrecken.

5. Die Eier verquirlen, Parmesan und Paniermehl vermischen. Die Kohlrabischeiben salzen und pfeffern, im Mehl wenden, durchs Ei ziehen und panieren. Dann in Öl und Butter goldgelb ausbacken. Piccata zum Risotto servieren.

Für besondere Anlässe Piccata und Graupenrisotto schichten und in Würfel schneiden. Mit glasiertem, kleinem Gemüse garnieren. Allerdings kann das Gericht auch ganz einfach serviert werden.