Jamie Oliver: Das wussten Sie über ihn noch nicht!

Als einer der weltbekanntesten Köche und Bestseller-Autoren hat Jamie Oliver so viele Food-Fans wie sonst keiner. Doch wie viel wissen Sie tatsächlich über den Star-Koch?

Jamie Oliver (47) wurde 1997 als Statist einer BBC-Dokumentation über das Londoner The River Café bekannt; das Restaurant, in dem er damals als Sous Chef arbeitete. Seit dem, ist er einer der bekanntesten Gastronomen, mit unzähligen Kochbüchern und Restaurant-Ketten auf der ganzen Welt. Wir verraten 8 Dinge, die Sie garantiert noch nicht über Jamie Oliver wussten!

1. Jamie lernte zu kochen, als er bei seinen Eltern in der Kneipe arbeitete. Trevor und Sally Oliver leiteten das Pub The Cricketers in Essex, wo Jamie mit seinen Eltern in der Küche kochen lernte. Ab seinem achten Lebensjahr verdiente er 1 Pfund pro Stunde Taschengeld, indem er in der Küche half, und fing im zarten Alter von 10 Jahren an, Pints ​​hinter der Bar zu zapfen.

2. Sein Heilmittel gegen Kater befindet sich in jedem Gewürzschrank. Jamie hält nichts von den üblichen Kater-Favoriten wie Orangensaft, Speck oder Kopfschmerztabletten und schwört stattdessen auf Kreuzkümmel. „Ein großer Esslöffel Kreuzkümmel lässt einen Kater zu 100 Prozent verschwinden. Es ist das beste Heilmittel der Küche."

3. Seine Frau Juliette lernte Jamie mit nur 18 Jahren kennen. Sie sind immer noch verheiratet.

4. Mit ihr hat er 5 Kinder, und sie haben die außergewöhnlichsten Namen der Welt: Poppy Honey Rosie, Petal Blossom Rainbow, Daisy Boo Pamela, River Rocket Blue, Buddy Bear Maurice.

5. Er wurde einst gebeten, mit Menschenfleisch zu kochen, lehnte das Angebot jedoch ab. Er sagte: „Es war eine Idee eines TV-Produzenten, aber für mich war es ein Schritt zu weit. Und außerdem weiß ich genau, wie Menschenfleisch schmeckt. Es schmeckt genau wie Schweinefleisch.“ Wir wagen nicht, uns vorzustellen, wieso er das so genau weiß...

6. Jamie ist ein großer Royal-Fan. Er meinte einst: "Ich bin ein Royalist, diese Jungs sind einfach nur fantastisch, verdammt fantastisch." Ob das nach dem Harry-Meghan-Drama wohl immer noch so ist...?

7. Er hat Legasthenie und obwohl er selber viele Bücher geschrieben hat, eine große Leseschwäche.

8. Obwohl Jamie für viele als "Der Nackte Chefkoch" bekannt ist (der Name einer seiner Koch-Shows), kocht er nur für seine Frau ohne Kleidung. In einem Interview verriet er einmal, dass er am Valentinstag dabei sogar einst seine Genitalien verbrannt habe. Autsch!